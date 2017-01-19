В Думе прокомментировали готовность Украины покупать российский газ

Если Украина действительно примет решение возобновить закупки газа у России, риски его несанкционированного отбора резко снизятся. Такое мнение «Ленте.ру» в четверг, 19 января, высказал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Нас это радует. Это означает, что снижаются риски транзита нашего газа в Европу. У Украины запасы снизились — сейчас осталось меньше 11 миллиардов кубометров. Этих запасов может не хватить для того, чтобы пережить зиму. А значит, есть риск забора газа, что может привести к ограничению поставок газа европейским потребителям», — сказал он.

Депутат отметил, что зима в этом году выдалась холодная, что означает рост потребности в газоснабжении. «Следует иметь в виду, что газ транспортируется не напрямую в Европу, а часть поступает в украинские подземные хранилища, а аналогичный объем поднимается и поставляется в Европу», — пояснил Завальный.

Материалы по теме Бери и не плати Как «Нафтогаз» разоряет Украину

Он добавил, что Украина использует почти исключительно заемные деньги на приобретение газа. «Недавно был оформлен кредит Северного банка на 500 миллионов долларов. Я не знаю условия приобретения газа у западных трейдеров. Очевидно, там нет обязательности предоплаты, но они требуют оплачивать своевременно», — отметил он, добавив, что сейчас Киев исправно оплачивает поставки, чего не было в отношении России.

Парламентарий также обратил внимание на тот факт, что российская сторона готова предоставлять Киеву более дешевый газ. По его словам, Москва готова продавать топливо по 190-195 долларов за тысячу кубометров, тогда как расценки европейских трейдеров составляют 210-220 долларов за тысячу кубометров.

«Таким образом, экономически им невыгодно покупать в Европе, а политически — у нас. Пикантность ситуации состоит в том, что газ, закупаемый в Европе, — это все тот же российский газ, только перепроданный, и, соответственно, более дорогой», — заключил Завальный.

19 января вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Украина готова покупать российский газ — для этого у страны есть необходимые деньги, а юридические аспекты поставок обсуждаются.

В декабре 2016 года в Брюсселе состоялись переговоры между Москвой и Киевом по поводу поставок газа. Стороны разошлись в оценках итогов встречи. Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что переговоры прошли конструктивно. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, в свою очередь, заявил, что договоренности достичь не удалось, и указал на необходимость подписания дополнительного соглашения.