Китайский экономист назвал Трампа Дэн Сяопином с раздвоением личности

Директор центра Мировой экономики при Университете Цинхуа профессор Дэвид Даокуй Ли сравнил избранного президента США Дональда Трампа с китайским государственным деятелем и реформатором Дэн Сяопином, сообщает Rambler News Service.

По его словам, американский лидер заслуживает кредита доверия. «Даже двух кредитов», — сказал он. «Люди в Китае считают, что Трамп — это Дэн Сяопин 40 лет назад, и Америка, действительно, должна сосредоточиться на решении своих внутренних проблем перед тем, как возвращаться к повестке сильного международного лидера», — считает экономист.

Материалы по теме Трампономика на нефтяной гуще Главные экономические события и явления 2016 года

По словам Дэвида Даокуй Ли, США должны поставить на первое место интересы американцев. «Без сильной внутренней экономики и стабильности в обществе нельзя быть международным лидером», — подчеркнул он.

Экономист отметил, что Трамп взял в свою администрацию довольно известных и опытных людей. «Не думаю, что эти люди реально начнут торговую войну с Китаем или Кореей», — сказал он.

В то же время китайский экономист в шутку предположил, что американский политик страдает раздвоением личности. «Такое ощущение, что есть два Трампа — президента США. Один работает в своем офисе днем, он очень рациональный. А после 23:00 появляется другой и заходит в Twitter. Насчет дневного Трампа у меня нет опасений», — заключил профессор.

18 января Трамп заявил, что вынужден вести свой Twitter-аккаунт, чтобы защититься от нападок бесчестных СМИ. Слушайте, мне не нравится твитить. Есть еще много вещей, которыми я мог бы заняться. Но я сталкиваюсь с лживыми СМИ, с крайне бесчестной прессой. И это единственная возможность противостоять им», — признался он.

Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января. На выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, республиканец выиграл у кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.