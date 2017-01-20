Наука и техника
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Земле предрекли катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Перейти в «Мою Ленту»

Американские и ирландские ученые допустили катастрофическое повышение уровня Мирового океана в ближайшее, по геологическим меркам, время, — несколько столетий или тысячелетий. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Специалисты показали, что температура поверхности Мирового океана в последний крупный межледниковый (эемский) период, около 116-129 тысяч лет назад, почти совпадала с современным значением этого параметра. Между тем примерно в то же время уровень моря был выше его современного значения на шесть-девять метров.

Оказалось, что в самом начале межледникового периода, примерно 129 тысяч лет назад, уровень Мирового океана был близок к его значению в 1870-1889 годы.

Затем, около 125 тысяч лет назад, средняя температура поверхности моря выросла на примерно 0,5 градуса Цельсия и практически сравнялась с величиной этого параметра в 1995-2014 годы.

К своим выводам ученые пришли, сравнив имеющиеся данные о температуре и уровне Мирового океана в межледниковье с их современными значениями. Специалисты отмечают, что исследование поможет лучше понять то, как моря отреагируют на глобальное потепление.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы страны с наилучшими условиями для жизни в будущем
Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо
Гигантскую трещину в Антарктиде показали на видео
Последние новости
Чубайс рассказал о царящем в Давосе ужасе
«Реал» впервые за 11 лет потерял звание самого доходного клуба мира
В Кремле заявили о тысячах кибератак Запада на Россию
Земле предрекли катастрофическое повышение уровня Мирового океана
Песков ответил на вопрос о выдвижении Путина на новый срок
Толпа болельщиков ХК «Ак Барс» избила фаната «Салавата Юлаева»
Инкассатор погиб во время вооруженного ограбления в Подмосковье
Другие материалы рубрики
00:02 19 января 2017

Адский пепел

Что сотворило с человечеством мощнейшее в истории извержение вулкана
00:01 Сегодня

Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией

20:05 19 января 2017

Россия отправит на Марс макак

07:14 11 января 2017

Обжорство после попойки получило научное объяснение

00:03 17 января 2017

Чужой внутри

Как раковые клетки обретают неуязвимость и медленно уничтожают человека
18:54 19 января 2017

Орангутан научился пользоваться пилой

17:32 19 января 2017

Китайский робот-журналист опубликовал свою первую статью

17:04 26 декабря 2016

Предсказано присоединение Северной Америки и Японии к России

00:06 25 ноября 2016
Адольф Гитлер в окружении девушек

Блудливый рейх

Как проституция поднимала боевой дух нацистов
15:28 19 января 2017

Названа причина превращения покрытой лесами Сахары в пустыню

15:39 13 декабря 2016

В iOS добавили эмодзи ¯\_(ツ)_/¯

16:24 19 января 2017

Новый смартфон Nokia оказался идеальным средством для колки орехов

Россия
«Пустая голова и тело без сердца»
Художник Олег Кулик о том, почему Ленина следует оставить как арт-объект
Съезд после триумфа
Какие задачи стоят перед «Единой Россией»
Песков ответил на вопрос о выдвижении Путина на новый срок
Чубайс рассказал о царящем в Давосе ужасе
Сергей Готье«Если врачу проще отправить в морг — он так и сделает»
Академик Сергей Готье о нехватке органов для трансплантации и детском донорстве
Инкассатор погиб во время вооруженного ограбления в Подмосковье
В Порошенко увидели сходство с Pussy Riot
Все материалы
Мир
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
Торжественно клянусь
Инаугурации самых известных американских президентов
Барак ОбамаБлагие намерения на неправильной стороне истории
Почему Барак Обама почти во всем потерпел неудачу
Известные актеры вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке
Вещи Обамы вывезут из Белого дома в его отсутствие
Face masks depicting Russian President Vladimir Putin and U.S. President-elect Donald Trump hang for sale at a souvenir street shop in St.Petersburg, RussiaВеликий и ужасный
Почему пресса Британии и США демонизирует образ Путина
Последнего содержавшегося в Гуантанамо россиянина отправили в ОАЭ
Все материалы
Бывший СССР
Покупатель перед продуктовым магазином в КиевеДали на водку
Как на украинские прилавки попадают товары из ДНР и ЛНР
В Киеве заявили о разработке плана возвращения Донбасса
24-летняя подчиненная Авакова предложила украинцам самим тушить пожары
Командир полка «Азов» назвал Кравчука дебилом за отказ от ядерного оружия
Нурсултан НазарбаевЗачистить до блеска
Почему в Казахстане арестовывают высокопоставленных чиновников
Захарченко назвал пребывание Крыма в составе Украины дикой случайностью
В Харьковской области прекратили строить забор на границе с Россией
Все материалы
Финансы
Бери и не плати
Как «Нафтогаз» разоряет Украину
NEW YORK, NY - NOVEMBER 08: Campaign chairman John Podesta speaks on stage at Democratic presidential nominee former Secretary of State Hillary Clinton's election night event at the Jacob K. Javits Convention Center November 9, 2016 in New York City. Clinton is running against Republican nominee, Donald J. Trump to be the 45th President of the United States. Лица трампономики
Как команда нового президента превращает США в корпорацию
Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 26 лет
Лондонский суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Белоруссия рассказала о планах на российский рынок продовольствия
В Думе прокомментировали готовность Украины покупать российский газ
ВТБ спрогнозировал укрепление рубля на 10 процентов
Все материалы
Бизнес
Перевели стрелку
Украина въезжает в Европу по рельсам
Пени придержали
Уплату пеней за имущество москвичей отложили до весны
Дональд ТрампНеласковый щебет
Как Дональд Трамп взял в оборот автопроизводителей при помощи Twitter
Росатом и Иран согласовали сценарий сотрудничества в ядерной энергетике
На Южно-Украинской АЭС аварийно отключен третий энергоблок
«АвтоВАЗ» отказался от поставок Lada Xray в Европу
Кому здесь не место
Насколько верны прогнозы экспертов об исчезающих профессиях
Все материалы
Силовые структуры
Заложники ситуации
Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
Достучаться до небес
Как в криминальной России разбираются с доносчиками
CH-53K King StallionСколько стоит вертолет
В поисках шеста для технологического барьера
Контингент ЭКОВАС приостановил военную операцию в Гамбии
СМИ узнали о планах Минобороны списать Ту-154 и Ил-62
МЧС показало найденный в Черном море американский самолет
По подозрению в убийстве исполнительницы «Ламбады» арестованы два человека
Все материалы
Наука и техника
Адский пепел
Что сотворило с человечеством мощнейшее в истории извержение вулкана
Чужой внутри
Как раковые клетки обретают неуязвимость и медленно уничтожают человека
Осталось прикопать
Неуязвимые бактерии угрожают гибелью человечеству
Земле предрекли катастрофическое повышение уровня Мирового океана
Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией
Россия отправит на Марс макак
Орангутан научился пользоваться пилой
Все материалы
Спорт
Сергей Горбачев«В марсельской тюрьме гашиш курят как сигареты»
Отбывший срок во Франции футбольный фанат о наркотиках, англичанах и Достоевском
Сергей Ломанов-младшийШойгу в помощь
Из-за чего в российском хоккее с мячом разгорелся скандал
Бакари СаньяНалог на глупость
За что клубы штрафуют футболистов — тест «Ленты.ру»
«Реал» впервые за 11 лет потерял звание самого доходного клуба мира
Толпа болельщиков ХК «Ак Барс» избила фаната «Салавата Юлаева»
В Китае задумались над сокращением зарплат футболистов
Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом мира
Все материалы
Культура
Белла Ахмадулина«Твоя сестра, такая дура, не научилась кофе готовить?!»
Борис Мессерер о Белле Ахмадулиной и Михаил Шишкин о свободе и демократии
Парадокс акына
В чем прав лауреат Сталинской премии Джамбул
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
Художник постера для Обамы нарисовал протестные плакаты к инаугурации Трампа
Gorillaz сняли клип в небоскребе «Трамп-тауэр»
Канье Уэст и Джей Зи помирились и задумали совместный проект
В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы «Ламбады»
Все материалы
Интернет и СМИ
Игроман как наркоман
Почему подростков пытают током и убивают за любовь к интернету
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
Пироманы из Луганска
Как сумасшедшие изобретатели из ЛНР стали новыми «разрушителями легенд»
Пошутивший про Коран в туалете блогер удалился из соцсетей после угроз от ИГ
Злодея из «Шерлока» превратили в Витаса и Верку Сердючку
Смоделированы последствия убийства Трампа на инаугурации
CNN осудили за сюжет про последствия убийства Трампа
Все материалы
Ценности
Марко ван Альтен«Российские дамы заказывают Bentley под цвет лака для ногтей
Глава Bentley Motors в России раскрывает секреты фирмы
Золотую статую обнаженной Кейт Мосс оценили в 110 тысяч долларов
Руководитель Bentley подтвердил возможность выпуска электромобиля
Марка adidas Originals решила вдохновить молодежь
Эльфы завелись
Фантастические создания и механизмы на выставке в Женеве
Работали на дизеле
Из Москвы в Амстердам на новом Tiguan
Карл Лагерфельд создал ароматическую свечу от имени своей кошки
Все материалы
Путешествия
Ржавый «Тигр»
Как четверо россиян на старом ВАЗ-2106 доехали из Петербурга в Гамбию
Обойдемся без «шенгена»
Как летать через Европу без визы
Названы семь самых дешевых горнолыжных курортов России и Европы
Туриста из Конго с килограммом алмазов в кальсонах поймали во Франции
Не только снег
Какие деликатесы готовят в российской глубинке
«Макдоналдс» представил Биг-Мак в двух новых размерах
Подмосковный аэропорт Жуковский лишился единственного рейса по России
Все материалы
Из жизни
«Этим парням не нужен от меня секс»
История феминистки из Абу-Даби, которая живет за счет мужчин
Дональд Трамп с женой Меланией и моделью Хайди Клум в 2008 годуБойкот по-голливудски
На инаугурации Трампа не будет звезд?
Лица не увидать
Пользовательницы Instagram посвящают аккаунты своим пятым точкам
Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном
Гостем утреннего телешоу ВВС стал механический орангутанг
Хейтеры возненавидят
Обычные женщины, прославившиеся в Instagram благодаря лишнему весу
Все материалы
Тест седана с динамикой суперкара
Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч
В России купили первый Bugatti Chiron за 220 миллионов
5 уникальных суперкаров, погибших в авариях
Очень редкие автомобили, которые закончили жизнь в ДТП
Тридцатисемилетнюю «Ниву» оценили в пять миллионов рублей
Тест: угадай автомобиль под камуфляжем
Получится ли у автопроизводителей провести настоящего знатока? Давайте проверять
Dodge сделает «демонический» Challenger на 90 килограммов легче
5 провалов Детройта
Засекреченный блогер о главных премьерах первого моторшоу 2017 года
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы