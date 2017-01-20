Ямал стал лидером по капремонтам в УрФО

Ямал стал единственным субъект УрФО, где план по капитальному ремонту домов на 2016 год выполнен в полном объеме. Передает «Комсомольская правда» слова слова замгубернатора, руководителя департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергея Карасева.

«В целом переход на новую систему финансирования капитальных ремонтов в нашем округе можно признать состоявшимся — первый год не стал комом», — заявил Карасев.

По его словам, все мероприятия по капитальному ремонту по всем 249 многоквартирным домам выполнены в сроки, обозначенные договором подряда.

В 2017 году запланированы работы в 176 многоквартирных домах. Их количество меньше, но увеличиваются объемы работ. Они включают замену лифтов, ремонт инженерных систем, крыш, фасадов, фундамента, подвальных помещений и установку узлов учета.

Большинство объектов, подлежащих ремонту, находятся в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надымском районе.