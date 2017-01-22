Жительницу Краснодарского края расстреляли из автомата

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства в Армавире 21-летней девушки. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает ТАСС.

«Ведется следствие. Подозреваемый объявлен в розыск», — отметили в ведомстве.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, поводом для убийства мог стать конфликт на бытовой почве. Между тем «Комсомольская правда» сообщает, что предполагаемый убийца состоял в романтических отношениях с погибшей.

Ранее портал «Армавир.ру» писал, что девушку расстреляли из автомата Калашникова в районе железнодорожной станции Новокубанска (находится примерно в 20 километрах от Армавира). По информации сайта, в расправе участвовали двое молодых людей, один из подозреваемых уже задержан.