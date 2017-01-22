СМИ сообщили о явке предполагаемого убийцы жительницы Кубани в полицию

Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в городе Новокубанск Краснодарского края добровольно явился в полицию. Об этом сообщает в воскресенье, 22 января, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он сам пришел и сдался в отделение полиции», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации со стороны Следственного комитета РФ и МВД РФ не поступало.

Ранее 22 января сообщалось, что Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства 21-летней девушки. По данным портала «Армавир.ру», ее расстреляли из автомата Калашникова в районе железнодорожной станции Новокубанска (находится примерно в 20 километрах от Армавира). По информации сайта, в расправе участвовали двое молодых людей, один из подозреваемых уже задержан.

Поводом для убийства, по словам источника ТАСС в правоохранительных органах, мог стать конфликт на бытовой почве. Между тем «Комсомольская правда» сообщает, что предполагаемый преступник состоял в романтических отношениях с погибшей.