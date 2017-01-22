Американские студенты придумали способ сварить пиво на Луне

Студенты из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) придумали, как сварить пиво на Луне. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Американцы с этим проектом стали финалистами конкурса Lab2Moon. В случае победы они смогут провести свой эксперимент на борту космического корабля, принадлежащего индийской компании TeamIndus, которая получила миллион долларов в рамках конкурса Lunar XPRIZE Google.

Инженеры разработали капсулу с тремя отсеками, которая будет помещена в космический аппарат. Первое отделение будет заполнено неферментированной основой, а второе — дрожжами. После прилунения корабля перегородки между двумя отсеками откроются, что позволит их содержимому перемешаться. Затем откроется еще один отсек, в результате чего дрожжи осядут, а сверху окажется пиво.

Отмечается, что эксперимент важен не только для пивоварения. Благодаря данному опыту люди смогут понять, как дрожжи, играющие не последнюю роль в создании лекарственных препаратов и продуктов питания, ведут себя в условиях невесомости.

Как сообщает Gizmodo, запуск корабля TeamIndus запланирован на 28 декабря 2017 года. Всего за право провести свой эксперимент на его борту борются 25 команд-финалистов.