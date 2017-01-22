Саакашвили обиделся на украинские СМИ за свои фото с инаугурации Трампа

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем Facebook раскритиковал украинские СМИ, не осветившие его поездку на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.

Политик пожаловался, что пресса, заранее осведомленная о его участии в мероприятии, начала тиражировать снимки, на которых он изображен на выходе с церемонии. Кроме того, бывший губернатор прикрепил к посту несколько скриншотов, в том числе статьи с заголовком «Саакашвили смотрел на инаугурацию из-за забора».

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«В последние несколько недель у меня были контакты с командой Трампа, многих из них я знаю лично и собираюсь интенсивно сотрудничать с друзьями Украины в этой администрации, какие бы утверждения не распространяли наши враги. То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии и потом приплетают всякую чушь. Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся», — выразил уверенность Саакашвили.

Он также подчеркнул, что ему не нужно «спекулировать личными международными дружескими связями» ради завоевания доверия граждан. «Мое поле битвы — сама Украина и украинская политика, с которой уберем вцепившихся в нее барыг», — заключил бывший губернатор.

Саакашвили, занимавший поста главы Одесской области с мая 2015-го, объявил об уходе в отставку в ноябре прошлого года. Свое решение он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей Украине продолжают господствовать коррупционеры, которые «капитализируют кровь солдат, жертв Майдана, которые предали идею украинской революции». Президент страны Петр Порошенко не только утвердил увольнение, но и освободил политика от должности своего советника. До этого Саакашвили с 2004 по 2013 год пребывал на посту президента Грузии.