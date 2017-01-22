В Комсомольске-на-Амуре в драке закололи подростка

Следователи возбудили уголовное дело в Комсомольске-на-Амуре, где 15-летний подросток в ходе конфликта со сверстниками скончался от ножевого ранения в грудь. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю.

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«По предварительным данным, вечером 21 января 2017 года на одной из улиц города Комсомольска-на-Амуре произошел конфликт между подростками, в ходе которого 17-летний молодой человек нанес ножом удар в грудь 15-летнему подростку. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — сказано в сообщении следственного управления.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).

Ранее, 17 января, в Хабаровском крае было раскрыто убийство 7-летней девочки, совершенное 19 лет назад. Обвинение предъявлено 61-летнему мужчине. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении четырехлетней девочки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.