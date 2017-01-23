Билетер в японском парке испугался и бесплатно пропустил 160 тысяч иностранцев

Десятки тысяч туристов побывали в токийском парке Синдзюку-геэн бесплатно из-за панического страха билетера перед иностранцами. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает издание Japan Today.

В 2014 году на престарелого сотрудника парка накричал иностранный турист. Инцидент напугал японца до такой степени, что он перестал брать деньги у посетителей парка, приехавших из других стран. Он распечатывал их билеты бесплатно, а затем удалял информацию об этом из базы данных.

В конце 2016 года другой сотрудник Синдзюку-геэн обратил внимание, что количество выданных билетов отличается от числа посетителей в базе данных. С апреля 2014 года до декабря 2016 года за билет не заплатили по меньшей мере 160 тысяч иностранных туристов.

Провинившегося билетера оштрафовали на сумму, равную его месячной заработной плате. Когда о допущенных им нарушениях стало известно публике, он уволился и предложил возместить нанесенный ущерб за счет своих сбережений.

Парк Синдзюку-геэн расположен на территории городских районов Синдзюку и Сибуя в Токио, Япония. В 2016 году его посетили около двух миллионов человек. Входной билет стоит 200 йен (около 100 рублей).

В октябре 2016 года сообщалось, что японскую железнодорожную компанию Nankai Electric Railway раскритиковали после того, как машинист допустил националистический комментарий. «В поезде сейчас много иностранцев. Просим извинения за доставленные неудобства», — заявил он.