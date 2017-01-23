Матвиенко прокомментировала сообщения о создании новых военных баз РФ за рубежом

Российские власти не планируют создавать новые военные базы на территории иностранных государств. Такое заявление в понедельник, 23 января, сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Этот вопрос не обсуждался, речи о создании новых военных баз России за рубежом не идет», — сказала сенатор, комментируя сообщения о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.

Говоря о соглашении РФ и Сирии по базе в Тартусе, Матвиенко отметила его важность. По ее словам, если Госдума ратифицирует документ на этой неделе, Совфед рассмотрит его уже 1 февраля.

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Спикер также напомнила, что база в сирийском порту является важным стратегическим военном пунктом, и подчеркнула, что соглашение было подписано с законными властями Сирии. Кроме того, борьба с международным терроризмом требует от России присутствия в этом регионе, добавила парламентарий.

20 января стало известно, что между Москвой и Дамаском достигнуто соглашение о расширении базы в Тартусе. Согласно документу, одновременно в порту могут находиться не более 11 военных кораблей РФ, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Внешняя охрана береговых границ Тартуса возложена на сирийскую сторону, оборона объекта с моря и воздуха — на российскую.

720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) был развернут в Тартусе в течение 1984 года. Он использовался для обеспечения действий 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в Средиземном море. В 1990-е годы ПМТО в Тартусе не был свернут, однако существовал в сокращенном виде. В 2009 году Минобороны России анонсировало расширение присутствия в Тартусе.

Тартус является вторым по величине портовым городом в Сирии после Латакии.