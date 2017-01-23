Минобороны получило партию просроченных ингаляторов на 18 миллионов рублей

Главная военная прокуратура (ГВП) выявила факт поставки Минобороны просроченных медикаментов на 18 миллионов рублей. Об этом сообщила в понедельник, 23 января, пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки, проведенной в декабре 2016 года, прокуроры установили, что подрядчик «РусБиомед» при реализации госконтракта на поставку медицинских препаратов закупил аэрозоли для ингаляции с истекшими сроками годности. Чтобы скрыть этот факт, коммерсанты на упаковках наклеили этикетки со сроком изготовления в 2016 году и возможностью их применения до 2021 года. Вдобавок подготовили сертификаты с ложными сведениями о соответствии поставляемого товара ГОСТу.

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«Благодаря своевременному вмешательству военных прокуроров использование просроченных препаратов предотвращено. По признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении виновных лиц материалы проверки направлены в следственные органы», — отметили в ГВП.

Федеральная антимонопольная служба 24 августа 2016 года сообщила о возбуждении дела в отношении компаний, подозревающихся в картельном сговоре на торгах Минобороны. Победителями аукционов стали компании «Компонент», «Мегалайн», «Коралклин», «Миллениум клин», «Белый медведь», «Экобалт», «АСП», «Спецресурс», «Рускомплекс». По мнению ФАС, они заключили между собой антиконкурентное соглашение.