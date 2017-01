Либеральные правозащитники обвинили Трампа во взяточничестве

Американская либеральная правозащитная группа Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (SCREW) заявила о намерении подать иск против президента Дональда Трампа по подозрению в коррупции. Об этом сообщает The New York Times.

По мнению правозащитников, Трамп нарушает нормы американской конституции, принимая деньги от иностранных правительств. В частности, они указывают, что в принадлежащих ему отелях останавливаются зарубежные чиновники, они же тренируются на курсах по гольфу, а предприятия Трампа ведут дела с иностранными государственными компаниями. Полученные таким образом средства, утверждает SCREW, являются взяткой, могущей вынудить президента США принять решение, противоречащее интересам страны.

Материалы по теме Президент расколотой нации В каких условиях в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа

Организация намерена добиваться от федерального суда в Нью-Йорке официального запрещения Трампу принимать денежные средства от иностранных правительств. В частности, SCREW надеется лишить президента дохода от сети гостиниц и гольф-клубов, а также не позволить привлекать финансирование из банков, находящихся под контролем иностранных правительств.

Ранее советник Трампа по налогам Шери Диллон объявила, что Трамп до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление и откажется от всех постов в своей компании. «Все инвестиции и бизнес-активы в Trump Organization уже были или будут переданы в траст до 20 января», — пообещала она, добавив, что Трамп не будет заключать никаких контрактов за рубежом во время его президентства, а сделки внутри страны будут проходить «под строгим контролем на предмет конфликта интересов». Диллон также уточнила, что будущий президент не станет контактировать со своей компанией.