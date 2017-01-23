Путин одобрил идею отдать прибыльные маршруты авиакомпаниям с российским парком

Президент России Владимир Путин одобрил идею вице-премьера Дмитрия Рогозина предоставлять право летать по прибыльным маршрутам тем авиакомпаниям, которые используют российские самолеты. Об этом сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что «это очень правильно, это хороший бонус» для авиакомпаний, закупающих самолеты российского производства.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом предложил предоставлять «необходимые льготы, включая выгодные маршруты, а также специальные льготы экономического характера, в том числе связанные с лизингом авиатехники» компаниям, которые будут закупать российскую авиационную технику.

«Думаю, что в начале весны будем готовы вам доложить уже первые результаты», — отметил вице-премьер. Рогозин пояснил, что речь идет о маршрутах на Дальний Восток и в наиболее популярные у российских туристов страны.

Материалы по теме Пасынок неба Есть ли шанс у Ил-114 стать флагманом региональной авиации

Как отметил зампред правительства, проблема небольшой доли российской техники наиболее актуальна для дальнемагистральных самолетов. «У нас сегодня рынок практически на 80 процентов — это Airbus и Boeing, — констатировал он. — Хоть у нас и говорят некоторые либералы, что если самолет хороший, то его будут покупать везде, но это не так. Попробуйте, например, продать Airbus на американском рынке или Boeing — в Европе. Всегда существуют гласные и негласные протекционистские меры».

В апреле 2016 года Рогозин назвал позором состояние российского гражданского самолетостроения. «Ну, это позор. В стране с таким количеством временных поясов мы летаем на иностранных бортах, которые ничем не лучше», — заявил Рогозин.

Вице-премьер также заявил, что российская промышленность намерена вытеснить с внутреннего рынка дальнемагистральных самолетов иностранные Boeing и Airbus.