Вышел трейлер фильма о жизни Бритни Спирс

Телеканал Lifetime опубликовал в Twitter трейлер биографического фильма об американской поп-певице Бритни Спирс.

Роль Спирс исполнила актриса Наташа Бассетт, ранее сыгравшая в картинах «Да здравствует Цезарь!» и «Псих». В фильме о певице также снялись Питер Бенсон, Николь Оливер и Джиллиан Уолчак. Режиссером выступила Лесли Либман («Дивный новый мир», «Дневники вампира»).

Премьера ленты под названием Britney Ever After («Бритни навсегда») намечена на 18 февраля 2017 года.

35-летняя Бритни Спирс — известная американская исполнительница. Ее первая пластинка Baby One More Time вышла в 1999 году, когда певице было 18 лет. В 2005 году за сингл Toxic она получила первую статуэтку «Грэмми». За свою карьеру Спирс продала более 100 миллионов экземпляров альбомов по всему миру, а вместе с синглами — свыше 200 миллионов пластинок.