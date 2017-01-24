Минобороны показало удары Дальней авиации под осажденным Дейр-эз-Зором

Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало на своем канале в YouTube кадры удара Дальней авиации по боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли бомбовые удары по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами, а также районам сосредоточения военной техники боевиков.

В последние недели резко обострилась обстановка в районе города Дейр-эз-Зор в восточной Сирии, длительное время находившегося в осаде боевиков ИГ. Исламисты начали штурм городских районов, занятых сирийскими правительственными войсками.