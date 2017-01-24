ЦБ рассказал о восстановлении экономики и возможности снижения ставки

Банк России отмечает восстановление отечественной экономики, которое открывает возможность для снижения ставок. Об этом во вторник, 24 января, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, сообщает ТАСС.

«Будет нефть выше, будет и рост лучше. Но суть в том, что экономика восстанавливается сейчас», — сказал Дмитриев. Он также отметил, что снижение темпов инфляции и рост цен на нефть способствуют постепенному смягчению денежно-кредитной политики.

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Вместе с тем он напомнил об опасности поспешных решений. В случае преждевременного снижения ставки экономика будет расти быстрее, но не вырастет выше определенного уровня. «Дальше мы опять упремся в потолок», — предупредил Дмитриев.

19 января глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка в этом году может опуститься до 6-7 процентов с нынешних 10.

16 декабря 2016 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. По мере закрепления тенденции к замедлению инфляции регулятор рассмотрит возможность снижения ставки в первом полугодии 2017 года.

В декабре 2016-го инфляция в России опустилась до 5,4 процента. В нынешнем году регулятор намерен снизить рост цен до 4 процентов.