Появилось видео с пострадавшей от стрельбы женой бывшего партнера Чубайса

Видео: ren.tv

Видео из медучреждения с супругой Михаила Лернера опубликовал телеканал РЕН ТВ. Женщина оказалась в больнице в связи с огнестрельным ранением, причиненным ей неизвестными на МКАД. 24 января 2017 года неизвестный несколько раз выстрелил в женщину, находившуюся за рулем автомобиля Ford. Как сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Пострадавшей оказалась 41-летняя Светлана Лернер — жена бывшего партнера Анатолия Чубайса Михаила Лернера, осужденного в 2014 году к шести годам лишения свободы за мошенничество. Накануне нападения женщина заявляла в полицию об угрозах и слежке — якобы от нее требуют вернуть деньги, потраченные ее мужем.

