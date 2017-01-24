Литовский депутат предложил заключить с Россией пакт о ненападении

Депутат литовского парламента Збигнев Единский предложил подписать с Россией договор о ненападении вместо повышения расходов на оборону. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

В посте политик прокомментировал планы премьер-министра республики Саулюса Сквернялиса по увеличению к 2020 году расходов на оборону до 2,5 процента ВВП. По мнению Единского, эти средства лучше потратить на экономику, а в отношениях с РФ подумать о дипломатических инициативах. «Предлагаю подписать с Россией договор о ненападении, такой пакт Лаврова — Линкявичюса» (министр иностранных дел Литвы — прим. «Ленты.ру»), — написал депутат.

В конце ноября 2016 года сообщалось, что Евросоюз планирует резко увеличить расходы на новые военные программы. При этом львиная доля затрат придется на кибербезопасность, создание новых военных кораблей, прототипа беспилотного летательного аппарата, а также развитие космических и спутниковых программ в военных целях.

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6 июля того же года стало известно, что страны-члены НАТО систематически не исполняют рекомендованный норматив расходов (два процента ВВП) на оборону. Вместе с тем наибольший рост оборонных расходов отмечается в Польше и Прибалтике. Так, Латвия за последние годы увеличила бюджет военного ведомства на 60 процентов, Литва — на 35 процентов, Эстония и Польша — на девять процентов.

В июне 2016-го глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал проведение учений НАТО вблизи границы России. «Чего нам сейчас не следует делать, так это продолжать обострять ситуацию бряцанием оружия и боевыми кличами», — сказал министр.