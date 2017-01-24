Осуждены виновники катастрофы самолета Ан-12Б с девятью жертвами в Иркутске

В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу об авиационной катастрофе самолета Ан-12Б НПК «Иркут», унесшей жизни 9 человек в декабре 2013 года. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 24 января.

Руководители полетов летно-испытательного подразделения Иркутского авиационного завода — филиала «Научно-производственной корпорации "Иркут"» — Андрей Старков и Александр Осейко признаны виновными по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии-поселении.

Следствием и судом установлено, что 26 декабря 2013 года около 21 часа 45 минут по местному времени самолет Ан-12Б, выполняя транспортный рейс по маршруту Новосибирск — Иркутск, осуществлял заход на посадку на аэродром Иркутск-2 («Восточный»). На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и три авиационных техника.

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Старков, зная об ухудшении метеоусловий, препятствующих посадке самолета, не сообщил об этом командиру воздушного судна, не запретил посадку и не принял мер к уходу самолета на запасной аэродром. Осейко, наблюдая выход Ан-12Б из зоны допустимых отклонений по глиссаде, не дал экипажу команду прекратить снижение, при этом он предоставил им неверную информацию о нахождении воздушного судна на курсе и глиссаде.

В результате самолет столкнулся с деревьями, военной техникой и строениями на территории войсковой части Минобороны, после чего упал на землю. Все находившиеся на борту люди погибли.

В ходе судебного процесса Старков и Осейко вину не признали.