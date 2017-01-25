Американка со 150-сантиметровыми бедрами задумалась об уменьшении объемов

Жительница американского города Майами с окружностью бедер 150 сантиметров решила уменьшить их объем, так как подобные размеры мешают ей в работе. Об этом пишет Daily Mail.

Кортни Барнс (Courtney Barnes) несколько лет проработала танцовщицей. Ради увеличения своей популярности в социальных сетях и среди клиентов в 2010 году женщина сделала множественные инъекции запрещенных препаратов, чтобы увеличить свои бедра. «Мне повезло, что не было никаких осложнений», — отметила она.

Теперь 32-летняя Барнс получила экономическое образование и работает по специальности, но из-за необычных форм чувствует предвзятое отношение коллег и окружающих. «Я хочу, чтобы мужчины, женщины и дети понимали, что размер ягодиц не влияет на интеллектуальные способности человека», — сказала она. Американка проконсультировалась с пластическим хирургом и планирует в ближайшее время уменьшить размер своих бедер.

В июне 2016 года стало известно, что жительница американского штата Джорджия доказала подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram, что ее 177-сантиметровые бедра не являются результатом редактирования снимков в Photoshop.