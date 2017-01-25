Россия установила рекорд по экспорту сладостей

В ноябре Россия установила рекорд по поставке за рубеж сладостей — было экспортировано более 48 тысяч тонн на 113,8 миллиона долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

За 11 месяцев прошлого года было экспортировано 370 тысяч тонн кондитерских изделий на 813 миллионов долларов, что на 7 процентов больше, чем в 2015-м. Данных по продаже за весь прошлый год пока нет. Но по оценке центра, ожидается, что Россия экспортирует в 2016 году 410-415 тысяч тонн на сумму около 900 миллионов долларов.

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Рост поставок в ноябре составил 28 процентов к ноябрю 2015 года, что, по данным ЦИКР, является рекордным показателем ежемесячных продаж. Предыдущий максимальный показатель был отмечен в октябре 2013-го — 40,1 тысячи тонн.

Основными покупателями российских сладостей являются Казахстан (21 процент), Китай (около 15 процентов) и Белоруссия (более 11 процентов), а также страны центрально-азиатского региона, Азербайджан, Украина и Грузия.

Эксперты ЦИКР отмечают, что основным конкурентным преимуществом отечественных кондитеров в начале года был слабый рубль, но к концу года средняя стоимость сладостей начала расти. Так, в ноябре 2016 года килограмм шоколадных кондитерских изделий стоил 3,2 доллара против трех долларов в середине года.