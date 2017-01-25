Мединский пожалел лишившихся «Рая» номинантов «Оскара»

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что фильм «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского не нуждается в премии «Оскар». Слова чиновника в среду, 25 января, приводит агентство городских новостей «Москва».

«Зачем фильму "Рай" этот список номинантов, это списку номинантов нужен фильм "Рай". Это они должны переживать по этому поводу, а не Андрей Кончаловский. Кончаловский уже давно всем все доказал, кто кому нужнее — Ленин партии или партия Ленину. "Оскару" нужен Кончаловский, фильм замечательный», — заявил глава Минкульта.

Во вторник режиссер прокомментировал отсутствие своего фильма среди номинантов на «Оскар». «Я счастлив, что я не завишу от премий», — отметил Кончаловский.

Список претендентов на приз Американской киноакадемии объявили 24 января. «Рай» Кончаловского не попал в число номинантов в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В декабре прошлого года сообщалось, что «Рай» Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар». Всего в этой категории были выдвинуты рекордные 85 лент.