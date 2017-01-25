Бывший ярославский губернатор стал замглавы Минприроды

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Ярославской области Сергея Ястребова заместителем главы Минприроды. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации в среду, 25 января.

«Назначить Ястребова Сергея Николаевича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в документе.

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Ястребов будет курировать подведомственные министерству Росгидромет и Росводресурсы, пояснил RNS глава Минприроды Сергей Донской.

28 июля прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Ястребова, который руководил Ярославской областью с 2012 года. Отмечалось, что чиновник подал в отставку по собственному желанию.

Полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов анонсировал, что Ястребов продолжит работу в федеральных структурах.

