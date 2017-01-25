Госдума одобрила работу МИД России по обеспечению национальных интересов

Государственная дума приняла постановление, одобряющее деятельность российского МИД по обеспечению национальных интересов и реализации стратегических приоритетов России. Об этом в среду, 25 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Документ утвержден по итогам правительственного часа с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. Его текст опубликован в думской базе законопроектов.

В ходе выступления в зале заседаний нижней палаты парламента глава МИД, в частности, указал, что налаживание отношений России с Соединенными Штатами требуют значительных усилий.

«Для преодоления тяжелейшего ущерба, нанесенного российско-американскому взаимодействию при Бараке Обаме, потребуется время и серьезная работа. Мы, как отметил президент [Владимир] Путин, готовы пройти свою часть пути по оздоровлению связей в интересах наших народов, в интересах глобальной безопасности и стабильности», — заявил Лавров.

Министр добавил, что диалог РФ с США и Евросоюзом должен строиться исключительно «на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга».