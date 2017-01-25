Президент России отметил важность единой Европы

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи со студентами Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова заявил, что Европа должна оставаться единой вопреки желанию некоторых политиков отгородиться от соседей. Об этом в среду, 25 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены», — сказал российский лидер.

В ходе встречи Путин также поблагодарил учащихся, входящих в поисковые отряды. Он подчеркнул, что их работа вносит вклад в дело примирения российского и немецкого народов. «Это очень правильно, это элемент примирения и российского, и немецкого народа, это чрезвычайно важно на будущее», — подчеркнул президент.

Ранее в среду сообщалось, что Путин вместе со студентами спел под гитару одну из самых популярных советских песен начиная 1960-х годов «Четырнадцать минут до старта» («Заправлены в планшеты космические карты»).