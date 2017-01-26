Итальянцы пустили воздушных змеев на шорты

Итальянская марка ExKite создала коллекцию одежды из переработанных парусов для кайтбординга. В конце января брендовый магазин открылся в Чикаго (США). Об этом в четверг, 26 января, сообщает ProFashion.

В линейке: куртки, шорты и безрукавки. По словам представителей марки, в коллекции нет двух одинаковых вещей. Цены на них варьируются от 200 до 470 долларов.

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Основатели марки ExKite — бывший спортсмен Ренцо Манчини и его супруга, норвежский дизайнер Айрин Скреде.

Кайтбординг — вид спорта, основой которого является движение на доске (борде) под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).

Повторное использование тканей часто практикуется модными брендами. Несколько лет назад шведский масс-маркетный бренд H&M запустил глобальную кампанию по сбору старой одежды. В 2015 году была представлена коллекция Close the Loop из переработанных вещей.