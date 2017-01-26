Кремль прокомментировал предложение Клименко ограничить интернет

Высказывание советника президента по интернету Германа Клименко о необходимости ограничения интернета на территории России не отражает официальную позицию Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 26 января.

«В данном случае речь идет о частной экспертной точке зрения», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Ранее в четверг Клименко, выступая на лекции, назвал ограничение интернета единственной возможностью обеспечить информационную безопасность. «Путь один — это китайский вариант. (...) Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — отметил он, выступая на лекции «Информационная безопасность России».

В конце декабря советник президента по интернету отмечал, что России следует подготовиться к возможному отключению от мировой сети. По его мнению, страна должна быть готова к непредвиденным обстоятельствам, особенно на фоне «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» отношений с европейскими странами.