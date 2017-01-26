На Украине испытали «ударный» беспилотник

Видео испытания беспилотника «Командор», позиционируемого как ударный, опубликовал разработчик — украинская компания «Матрица технологий» — Matrix-UAV.

Летательный аппарат, как утверждается, способен поднимать до 30 килограммов груза. «В отличие от привычного чисто электрического коптера, который летает очень недолго (20-40 минут) и потому недалеко (5-20 километров), наш аппарат может летать несколько часов и покрывать расстояние в сотни километров», — заявили разработчики. Дрон, по их заверению, способен нести разнообразное вооружение, включая управляемые и неуправляемые ракеты, стрелковое оружие, бомбы и мины.

В настоящее время на беспилотнике установлен макет противотанкового ракетного комплекса. «Большое дело делаем. Пусть им там в Кремле икнется — мы на подлете», — заявил один из создателей аппарата Юрий Касьянов.

Между тем эксперты сомневаются в способности применения выскокоточного оружия на подобном дроне. «На коптере нельзя просто поставить видеокамеру и по ее наводке совершить прицельную стрельбу, тем более с целью поразить танк. Это просто смешно. Все, что мы видим на видео, язык не поворачивается назвать прорывом. Ребята просто собрали дрон, прикрепили к нему бутылку и выдают это за большое достижение», — прокомментировал в интервью RT разработку редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.