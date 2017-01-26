Курс доллара превысил 60 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 60 рублей. По информации на 14:05 мск, американская валюта стоила 60,05 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар подорожал на 53 копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Евро при этом подорожал на 38 копеек до 64,39 рубля. Официальные курсы на четверг, 26 января — 59,15 и 63,43 рубля соответственно.

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Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась около отметки 55,35 доллара за баррель. Она подорожала на 0,5 процента.

25 января министерство финансов сообщило, что с февраля оно вместе с ЦБ начнет проводить операции по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Цель таких операций — повышение экономический стабильности и снижение зависимости от колебаний нефтяных котировок.

В ведомстве Антона Силуанова пояснили, что объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока цена российской марки Urals превышает 40 долларов за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме, равном дополнительным нефтегазовым доходам казны. И наоборот: при падении цен на нефть ниже 40 долларов за бочку ведомство распродаст иностранную валюту в размере выпадающих нефтегазовых доходов.

В тот же день Bloomberg со ссылкой на трех неназванных российских чиновников сообщило, что ЦБ в первом квартале может начать покупку валюты на миллиард долларов в месяц.