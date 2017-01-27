Опасную ледяную карусель на Байкале сняли на видео

Видео: Туроператор Байкалика / YouTube

Российский туроператор «Байкалика» создал ледяную карусель на Байкале. Изо льда на озере выпилили круг диаметром несколько метров, который вращается при помощи лодочного мотора. Видео аттракциона выложили на YouTube.

В управлении МЧС России по Иркутской области раскритиковали создателей ледяной карусели. Как отметили в пресс-службе ведомства, спасатели уже назвали этот аттракцион «крышкой гроба».

Представители МЧС пообещали провести проверку в отношении «Байкалики». Главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов заявил, что подобный аттракцион — это «пример полнейшей безответственности организаторов, поставивших под угрозу жизнь людей».

