В Запорожье предложили переименовать улицу Каменогорскую в Каннибалкорпскую

В Запорожье граждане в рамках декоммунизации предложили переименовать улицу Каменогорскую в Каннибалкорпскую в честь американской метал-группы Cannibal Corpse. Соответствующее обращение опубликовано на сайте электронных петиций горсовета.

«Очевидно, что название свое улица Каменогорская получила от коммунистов, во времена преступной, кровавой власти, то есть полностью должна подпадать под законы о декоммунизации», — написал инициатор предложения.

Автор петиции поясняет, что группа Cannibal Corpse была создана в городе Буффало, который, как и Запорожье, является центром металлургии. Кроме того, в качестве обоснования в обращении отмечается, что «новое название улицы станет мощным толчком в культурной жизни города», а процедура переименования потребует минимальных затрат. «Ведь нужно только перекрасить таблички на домах и переставить в них некоторые буквы местами», — говорится в петиции.

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На момент написания материала обращение подписал 131 гражданин.

Двумя днями ранее правительство Украины в рамках декоммунизации переименовало два морских порта. Ильичевск получил название Черноморск, а Октябрьск — Ольвия. Решение было принято в соответствии с законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики».

В рамках исполнения закона о декоммунизации на Украине идет переименование населенных пунктов и улиц. Вместе с тем в мае 2016-го президент страны Петр Порошенко предостерег местные власти от возвращения старых имперских наименований. Глава государства пообещал не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».

В частности, позднее Рада отказалась вернуть исторические названия городам Днепропетровску и Кировограду — Екатеринослав и Елисаветград. Они были переименованы в Днепр и Кропивницкий соответственно.

Принятым в 2015 году законом о декоммунизации на Украине «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».