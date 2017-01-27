Ростуризм предложил на время хаджа связать авиарейсами Крым с Меккой

В Ростуризме предложили организовать прямые авиарейсы из Симферополя в Мекку на время хаджа. Об этом, как сообщается на сайте ведомства, на совещании заявил глава федерального агентства Олег Сафонов.

По его мнению, необходимо создать равные возможности для всех российских мусульман, независимо от того, в каком регионе они живут. «В Крыму проживает большое количество граждан, исповедующих ислам. При этом они не могут вылететь в Саудовскую Аравию с полуострова, а вынуждены сначала ехать в другой регион, что удлиняет их путь и создает дополнительные неудобства», — отметил Сафонов.

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Руководитель хадж-миссии России Магомед Гамзаев уточнил, что в 2017 году Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников на 20 процентов — до 20,5 тысячи человек. Он отметил, что в связи с этим от авиакомпаний потребуется большая интенсивность полетов.

По данным Гамзаева, основные перевозки будут выполняться из Махачкалы, Магаса, Казани, Грозного, Екатеринбурга и Москвы. На данный момент уже несколько авиакомпаний подтвердили свою готовность запустить чартерные рейсы в Саудовскую Аравию.

Хадж считается одним из пяти столпов ислама. Каждому мусульманину предписывается совершить его хотя бы раз в жизни. Саудовская Аравия ежегодно выдает каждой стране индивидуальные квоты на число паломников. В этом году хадж приходится на 1-4 сентября.