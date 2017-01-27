Лишенный прав иркутский водитель попытался покончить с собой в машине ДПС

Видео: 360 Подмосковье

Лишенный водительских прав житель Иркутска после неудавшейся попытки уйти от полицейской погони попытался покончить с собой в машине ДПС. Видеозапись инцидента опубликовал канал «360».

В ночь на 27 января полицейские увидели автомобиль, который вилял из стороны в сторону, периодически выезжая на встречную полосу. Сотрудники ДПС потребовали, чтобы нарушитель остановился, однако он не послушался и попытался скрыться. Погоня длилась около четверти часа. Когда машина была блокирована, водитель покинул салон и попытался убежать, однако его удалось задержать, сообщается на сайте областного главка МВД.

Когда инспекторы составляли протокол, мужчина попытался покончить с собой, однако полицейские помешали ему.

Установлено, что гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. В 2015 году суд лишил его права управлять транспортным средством на 18 месяцев. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. В отношении водителя возбуждено административное дело за невыполнение законных требований сотрудников дорожной полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД.