В сети обнаружили отражающую политическую обстановку в США фотографию орлана

Пользователи сети обратили внимание на фотографию белоголового орлана, на которой птица задумчиво смотрит на свое отражение на льду. Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте SamMorrisDesign.

«Эта фотография орла, пристально глядящего на свое отражение, совсем не метафора всего, что было в новостях в последнее время», — отметил автор публикации.

Пост за один день набрал более 100 тысяч лайков и 55 тысяч ретвитов и стал вирусным. Некоторые пользователи Twitter поддержали высказывание SamMorrisDesign, отметив, что фотография, «конечно же», не является метафорой происходящего в США.

Другие принялись фантазировать, о чем же птица думает на самом деле. «Ведь не слишком поздно стать символом какой-нибудь другой страны? Этот президент смущает меня», — озвучил мысли орла BossyBeeHive63.

«Господи, лучше бы они выбрали индейку», — предположил Smop5Betsy.

«Я должен был выцарапать ему глаза, пока у меня был шанс».

В 1787 году белоголовый орлан был официально признан национальной птицей США. Его изображения появились на лицевой стороне Большой печати (часто называют гербом Соединенных Штатов), президентском штандарте, денежных знаках (купюре в один доллар и 25-центовой монете).

