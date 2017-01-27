Бывший глава «Моего банка» Фетисов предстанет перед судом за вывод активов

Следственный комитет России направил в суд уголовное дело в отношении владельца «Моего банка» Глеба Фетисова и бывшего председателя правления этой организации Киры Андриановой, обвиняемых в незаконном выводе активов почти на два миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 27 января.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе.

Банкиры обвиняются в организации хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения и растрате.

По версии следствия, в 2012-2013 годах Андрианова и Фетисов совершили шесть эпизодов хищения имущества «Моего банка» в виде денежных средств и ценных бумаг на сумму свыше 1,9 миллиарда рублей путем выдачи подконтрольным лжепредприятиям необеспеченных и невозвратных кредитов, а также путем безвозмездного отчуждения высоколиквидных ценных бумаг.

Материалы по теме Лондон, гудбай! Сбежавших за рубеж бизнесменов станут чаще возвращать в Россию

Фетисов находился в СИЗО «Лефортово» с февраля 2014 года. В августе 2015-го после вмешательства заместителя генпрокурора России Виктора Гриня ему изменили меру пресечения сначала на домашний арест, который он отбыл в квартире своей жены в Пожарском переулке, а затем и вовсе отменили меру пресечения.

О завершении расследования уголовного дела сообщалось еще в мае 2015 года.

Фетисов своей вины не признает. Он утверждает, что полностью рассчитался со всеми кредиторами «Моего банка», перечислив АСВ более 14 миллиардов рублей.

Состояние банкира оценивается в 1,4 миллиарда долларов, ранее он был совладельцем компании «Альфа-Эко» и холдинга Altimo, управляющего телекоммуникационными активами конгломерата «Альфа-Групп». С 1997 по 2001 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, с 2001 по 2009 год — сенатором от Воронежской области. С 2010-го Фетисов является членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей. С 2012 года известен как председатель политической партии «Альянс зеленых» (с 2014-го — «Альянс зеленых и социал-демократов»).