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Представлена программа мероприятий Года науки Великобритании и России

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Пресс-конференция, посвященная Году науки и образования Великобритании и России
Пресс-конференция, посвященная Году науки и образования Великобритании и России

В рамках программы Года науки и образования Великобритании и России пройдут значимые события в сферах науки, образования и искусства. Программа разработана Британским Советом и Посольствoм Великобритании в РФ при участии Министерства образования и науки России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Программа Года науки призвана стимулировать научное сотрудничество между Россией и Великобританией. Она станет продолжением масштабного культурного взаимодействия, которым были отмечены два проекта 2014 и 2016 годов. Программа тематически делится на два блока, первый из которых включает в себя события науки и образования, а второй — мероприятия на стыке науки и сферы искусства.

«Это ещё одна возможность показать, как связи в области культуры, образования и науки способствуют установлению дружественного диалога и укреплению отношений и взаимопонимания между Великобританией и другими странами, а также развитию партнерских связей Великобритании и России», — подчеркнул Генеральный директор Британского Совета Сэр Кирон Деван.

Первым мероприятием программы стало открытие в Музее Науки (Лондон) выставки, представившей публике новый экспонат. Им стала спускаемая капсула космического корабля «Союз», на котором британский астронавт Тим Пик успешно вернулся на Землю.

Среди ключевых событий, связанных с наукой и искусством, — фестиваль «Нового британского кино», выставки в Лондоне и Москве, запуск «Научного поезда» в Московском метрополитене, а также два литературных мероприятия: семинар «Британская литература сегодня» и программа Великобритании на книжной ярмарке «non/fictioN19». Также крупной инициативой станет сотрудничество с Тотальным диктантом, который получит поддержку звездных ведущих из Великобритании и России и привлечет к акции новых участников.

Великобритания занимает четвертое место в научном сотрудничестве с Россией среди других стран по рейтингу совместных публикаций. С 2006 года их число выросло почти вдвое. Приоритетными темами в рецензируемых журналах являются физика, химия, геология, клиническая медицина, космонавтика, а также генетика и молекулярная биология.

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