Польских студентов начали учить русскому языку по клипам «Ленинграда»

Пользователь ресурса Pikabu с ником gjeldrune опубликовал фотографию домашнего задания по русскому языку, которое раздали студентам Технического колледжа в польском городе Сувалки.

Ученикам предлагается посмотреть клип российской группы «Ленинград» «Плачу» и ответить на несколько вопросов исходя из увиденного, в частности, нужно записать стоимость товаров, которые появляются в кадре.

Другие юзеры принялись выполнять задания, а также предлагать свои, основанные на других композициях коллектива.

«Послушайте песню группы "Ленинград" — "Дорожая".

— Каких животных хочет завести исполнитель?

— Куда нужно ехать слушателю?» — предложил один из пользователей.

Ранее в январе лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров посвятил матерную композицию телеведущей Ольге Бузовой. В песне Шнуров посетовал, что у него неважно получается создавать хиты. «В соавторы я позову, под звуки звуков поцелуев, я Бу-, я Бу-, я Бузову», — спел он.