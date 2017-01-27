Строящиеся за госсчет дома предложили оснащать отечественными лифтами

Минстрой предложил устанавливать только отечественные лифты в строящихся за счет средств из госбюджета объектах. Об этом говорится в материалах к заседанию Общественного совета при министерстве, сообщает Rambler News Service в пятницу, 27 января.

«Рекомендовать учреждениям госэкспертизы осуществлять контроль того, чтобы в проектно-сметной документации на объекты строительства, финансируемые за счет бюджетной системы, предусматривалось лифтовое оборудование российского производства», — отмечается в документе.

В материалах сообщается, что в 2017 году в России подлежат замене не менее 18 тысяч лифтов. В прошлом году было заменено 12,5 тысячи лифтов, что почти на 29 процентов больше, чем в 2015-м.

Всего в России, по данным Минстроя, около 440 тысяч лифтов, из них 30 процентов отработали нормативный срок службы.

В январе «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные Минстроя писали о снижении ввода жилья в 2016 году на 6,5 процента, до 79,8 миллиона квадратных метров. Падение, по данным министерства, произошло за счет индивидуального жилищного строительства, а не многоквартирных домов.

При этом объем строительства объектов для Минобороны достиг в прошлом году масштабов, «сравнимых с периодом после окончания Великой Отечественной войны», — в 2016 году построено свыше 2,5 тысячи зданий и сооружений площадью 2,7 миллиона квадратных метров.