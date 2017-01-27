Аргентина направила в Россию запрос о закупке истребителей МиГ-29

Аргентина направила в Россию запрос о возможной закупке истребителей МиГ-29. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

«Аргентина направила коммерческие предложения о закупке в России более 15 истребителей МиГ-29, мы готовим соответствующий ответ», — рассказал Пунчук.

Аргентина не относится к числу емких и развитых рынков российского оружия. До распада СССР страна не входила в число клиентов отечественной оборонки. После 1991 года контакты по этой линии носили эпизодический характер. В 2010 году ВВС Аргентины купили в России два вертолета Ми-171Е (общая стоимость 22 миллиона долларов).

В 2012 году был подписан меморандум о закупке трех дополнительных Ми-171Е и трех Ка-226, однако до стадии твердого контакта это соглашение о намерениях не доведено. Одной из причин является нехватка у Аргентины средств для широкомасштабных закупок.

ВВС Аргентины в данный момент в качестве тактической авиации располагают только 36 истребителями-бомбардировщиками A-4AR Fightinghawk (модернизация A-4 Skyhawk). Причем в боеготовом состоянии, по разным данным, находятся не более 4-5 машин, остальные на хранении. Все они должны быть списаны к 2018 году.