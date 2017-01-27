СМИ рассказали об отмене запрета на въезд мэру Перемышля по просьбе Порошенко

Служба безопасности Украины (СБУ) отменила запрет на въезд в страну для мэра польского города Перемышля Роберта Хомы. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает сайт Zaxid.net со ссылкой на источник в центральном аппарате СБУ.

По словам собеседника портала, спецслужба пересмотрела свое решение по просьбе президента Украины Петра Порошенко.

Днем ранее МИД Польши потребовал от Киева снять запрет на въезд на Украину для Хомы. «Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества», — заявил замглавы ведомства Ян Дзедзич.

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Он добавил, что в случае отказа Киева снять запрет на въезд для Хомы, представители МИД Польши не будут присутствовать на польско-украинском форуме в польском городе Ряшев (Жешув), который должен начаться 27 января.

17 января стало известно о том, что Киев на пять лет запретил въезд мэру Перемышля. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала, что решение принято «в интересах обеспечения безопасности (...) государства». Отмечается, что градоначальник узнал о решении спецслужбы от пограничников, когда ехал на Украину по приглашению.

По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, Хома «принимал участие в антиукраинских мероприятиях, откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду». В декабре 2016-го в Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали: «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские». Хома назвал этот инцидент позорным.