Трамп и Меркель обсудят Россию по телефону

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель проведут в субботу, 28 января, телефонный разговор, главной темой которого станет Россия. Об этом 27 января сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Предположительно, американский лидер обсудит с главой немецкого кабинета министров тему отмены американских санкций, действующих в отношении Москвы. Неназванный собеседник агентства дал понять, что если Вашингтон пойдет на этот шаг, то вряд ли Европейский союз последует этому примеру.

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24 января министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин выступает против полного или частичного снятия санкций с России в обмен на договоренности о сокращении ядерных вооружений.

15 января в интервью газетам Times и Bild Дональд Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал он.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы ограничения, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Поводом для введения санкций послужило присоединение Крыма к России и конфликт на юго-востоке Украины.