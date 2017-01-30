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Инвалид совершил путешествие в Папуа — Новую Гвинею ради райских птиц

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Частично парализованный британский журналист Фрэнк Гарднер (Frank Gardner) совершил путешествие в Папуа — Новую Гвинею, чтобы в естественных условиях увидеть райских птиц. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Гарднера, такая поездка всегда была его мечтой. После того как 13 лет назад его обстреляли террористы в Саудовской Аравии, ноги корреспондента парализовало.

Гарднер вспоминает, что тогда терзался мыслью о том, что из-за травм ему уже не удастся побывать в тихоокеанском государстве. Однако затем он повстречался с путешественником Бенедиктом Алленом (Benedict Allen), который помог журналисту осуществить его мечту.

Двое мужчин совершили путешествие в Папуа — Новую Гвинею, где не только наблюдали за райскими птицами, но и побывали в гостях у племени так называемых «людей-крокодилов», которые поклоняются этим пресмыкающимся.

Телерадиокомпания BBC сняла фильм об этом путешествии, который выйдет на экраны в феврале.

Райские птицы — семейство птиц, которые относятся к отряду воробьинообразных. Всего насчитывается 45 видов таких животных, 38 из которых встречаются только на Новой Гвинее и мелких прилегающих островах.

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