Укусившая пассажира сколопендра задержала вылет лайнера из Омана

Вылет лайнера авиакомпании Oman Air из Маската (столица Омана) в Лондон задержали из-за укушенного сколопендрой пассажира. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Как рассказали в Oman Air, многоножка находилась в кармане пиджака туриста. Пострадавший был снят с рейса и направлен на лечение в сопровождении путешествовавших с ним родных.

После этого лайнер вылетел в пункт назначения. Рейс пришлось отложить почти на полтора часа. Как многоножка попала в карман клиента Oman Air, не поясняется.

Укусы сколопендр вызывают боль, жжение, отек, воспаление лимфатических сосудов и так далее. Также возможны головокружение и тошнота. В некоторых случаях они могут быть смертельны.

В начале января рейс Emirates из Маската в Дубай пришлось отменить из-за обнаруженной в грузовом отсеке воздушного судна змеи.