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Apple впервые потеряла первое место по продажам в Китае

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Впервые за пять лет iPhone потерял звание самого продаваемого смартфона в Китае. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитическую компанию Counterpoint Research.

Лидером в прошедшем году оказался Oppo R9, продажи которого составили 17 миллионов штук, что соответствует четырем процентам китайского рынка. Продажи iPhone 6s составили 12 миллионов устройств (два процента рынка). По данным аналитиков, продажи смартфонов в Китае в 2016 году достигли своего исторического максимума.

Также аналитики отметили, что у главных китайских производителей смартфонов — Oppo, Vivo и Huawei — продажи выросли на 109, 78 и 21 процент соответственно. Показатели Apple и Xiaomi наоборот ухудшились на 21 и 22 процента соответственно.

Аналитики рассказывают, что для пользователей решающими параметрами являются наличие быстрой зарядки, OLED-дисплея, емкого аккумулятора и двойной камеры. iPhone 6s не имел этих характеристик, а iPhone 7 оказался слишком дорогим для пользователей. Специалисты полагают, что с релизом iPhone 8 в 2017 году дела у Apple станут лучше.

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