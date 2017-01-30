Мэр Екатеринбурга снялся в «Ералаше» за обеденный перерыв

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поучаствовал в съемках детского киножурнала «Ералаш». Съемки проходили в понедельник, 30 января, на территории местных школы и детсада, сообщает интернет-издание URA.ru.

«Я никогда не видел, как это делается, это прикольно! Но, самое главное, я уложился в обеденный перерыв», — рассказал Ройзман. Содержание эпизода «Ералаша» он отказался раскрыть.

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По словам исполнительного продюсера «Студии Ералаш» в Екатеринбурге Лии Пичугиной, градоначальнику досталась роль отца двух девочек. Ройзман, у которого и в жизни есть дочери, легко поладил с актерами, кадры с его участием удалось снять с первого дубля, отметила Пичугина.

Предполагается, что серия «Ералаша» с мэром Екатеринбурга под названием «Чтец» выйдет в эфир в конце мая — начале июня.

В конце декабря в преддверии Нового года Ройзман рассказал «Ленте.ру», что в детстве мечтал о велосипеде. «А мне не покупали — отец боялся, что я буду по автомобильным дорогам ездить», — отметил он.

Юмористическая детская программа «Ералаш» выпускается с 1974 года. Ее основали драматурги Александр Хмелик и Борис Грачевский.