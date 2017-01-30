У Урана нашли троянец

Испанские астрономы Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркос обнаружили у Урана второй троянец — астероид 2014 YX49, находящийся в районе точки Лагранжа L4 и орбитальном резонансе 1:1 с планетой. Препринт исследования находится в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В качестве троянца Урана 2014 YX49, по расчетам ученых, находился последние 60 тысяч лет. Оценки астрономов свидетельствуют, что в таком статусе астероид пробудет еще около 80 тысяч лет.

Положение 2014 YX49, как и первого обнаруженного троянца Урана, астероида 2011 QF99, в долгосрочный период определяется Юпитером и Нептуном. Как и 2011 QF99, в диаметре 2014 YX49 достигает нескольких десятков километров.

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Свои выводы ученые основывают на наблюдениях за 2014 YX49 из Базы данных малых тел Лаборатории реактивного движения НАСА.

В настоящее время троянские астероиды обнаружены, кроме Урана, у Земли, Марса, Юпитера и Нептуна.

Ранее те же испанские астрономы показали, что астероид 2016 HO3, обнаруженный в апреле 2016 года, через несколько миллионов лет перестанет быть квазиспутником Земли.