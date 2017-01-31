В Санкт-Петербурге задумали провести многотысячный марш атеистов

Непарламентская партия «Коммунисты России» планирует подать заявку на проведение 12 апреля в Санкт-Петербурге марша атеистов. Об этом во вторник, 31 января, сообщает ТАСС.

«С целью подчеркнуть опору коммунистов на научно мыслящих граждан и антиклерикальные традиции русской революции компартия "Коммунисты России" и организация "Атеисты России" весной подадут заявку на проведение массового марша атеистов в Петербурге-Ленинграде», — говорится в сообщении партии.

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Партия намерена привлечь на мероприятие до 15 тысяч человек. Планируется, что участники акции будут нести в руках портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина, Чарльза Дарвина, Джордано Бруно и Юрия Гагарина.

Летом прошлого года руководство «Коммунистов России» пообещало в случае прохождения политической партии в Госдуму внести в парламент законопроект о защите прав атеистов. Зампред Центрального комитета партии Илья Ульянов отмечал, что 25 процентов россиян являются атеистами и все они «остались без защиты».

12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный в ознаменование первого полета человека в космос. В этот день 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.