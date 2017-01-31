Австралиец потратил 300 тысяч долларов на смену пола

Житель австралийского города Перт потратил 300 тысяч долларов на различные пластические операции и процедуры по смене пола. Об этом во вторник, 31 января, пишет Daily Mail.

Женщина-трангендер Келли Стар, которой сейчас 46 лет, начала смену пола в возрасте 16 лет. Когда австралийка почувствовала, что с трудом может найти вторую половину, то решила стать более женственной. «Мужчины не было заинтересованных в серьезных отношениях со мной, так боялись представить своим близким», — сказала она.

Стар перенесла 127 процедур, в том числе увеличение груди и ринопластику. По ее словам, таким образом она хотела сделать себя сексуальной женщиной.

Ранее в январе сообщалось, что близнецы из Австралии, которые потратили более 250 тысяч долларов США на пластические операции, пожалели о том, что стали копией друг друга.