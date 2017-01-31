Пьяные водители принесли бюджету пять миллиардов рублей

В 2016 году российские судебные приставы взыскали с нетрезвых водителей более пяти миллиардов рублей штрафов. Об этом во вторник, 31 января, в своем микроблоге в Twitter сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Артур Парфенчиков.
«В 2016 году приставы взыскали 5,3 миллиарда рублей штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения», — говорится в сообщении Парфенчикова.
Кроме того, директор ФССП сообщил, что в 2016 году приставы вернули гражданам 9,7 миллиарда рублей долгов по заработной плате, в то время как в 2015-м эта сумма составляла восемь миллиардов рублей, передает ТАСС.
20 мая 2016 года начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко сообщил о том, что средняя сумма взятки в России составляет почти 200 тысяч рублей.