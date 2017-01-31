Пьяные водители принесли бюджету пять миллиардов рублей

В 2016 году российские судебные приставы взыскали с нетрезвых водителей более пяти миллиардов рублей штрафов. Об этом во вторник, 31 января, в своем микроблоге в Twitter сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Артур Парфенчиков.

Материалы по теме Берут борзыми щенками Как судебные приставы стимулируют погашение долгов

«В 2016 году приставы взыскали 5,3 миллиарда рублей штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения», — говорится в сообщении Парфенчикова.

Кроме того, директор ФССП сообщил, что в 2016 году приставы вернули гражданам 9,7 миллиарда рублей долгов по заработной плате, в то время как в 2015-м эта сумма составляла восемь миллиардов рублей, передает ТАСС.

20 мая 2016 года начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко сообщил о том, что средняя сумма взятки в России составляет почти 200 тысяч рублей.